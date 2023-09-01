В Литве в августе регистрация новых легковых автомобилей немного снизилась

Масштабы быстрого реэкспорта в прошлом месяце оставались низкими: всего 66 зарегистрированных новых автомобилей (из них – 41 "Škoda" и 7 "Suzuki") были сняты с учета до конца месяца, еще 18 будут сняты с учета в ближайшее время.

В августе регистрация личных автомобилей (M1) увеличилась на 0,8 проц., до 2 266 ед., тем временем объемы легковых коммерческих транспортных средств (N1) сократились на 15,5 проц., до 317 ед.

В прошлом месяце в Литве среди новых автомобилей лидировала марка "Toyota" (446 ед.), на втором месте – "Škoda" (273 ед.), на третьем – "Kia" (219 ед.). Среди престижных марок лидировала BMW (101 ед.).

В августе среди личных автомобилей (M1) наиболее популярными были модели: "Toyota Corolla" (137 ед.), "Peugeot 308" (106 ед.) и "Škoda Octavia" (100 ед.). Среди легковых коммерческих (N1) наиболее популярные модели – "Toyota Proace City" (38 ед.) и "Peugeot Partner" (32 ед.).