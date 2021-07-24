В Литве ужесточают контроль за работой кафе и ресторанов

Во время проверок будут следить за регулированием потока клиентов в заведении, за тем, носят ли маски работники, соблюдается ли расстояние между столиками, тестирует ли персонал, соблюдают ли гигиену рук, есть ли в заведении антисептик.
Все условия перечислены в соответствующем решении главы Минздрава.
Если инспектор установит нарушения, компанию, предоставляющую услуги общепита, привлекут к административной ответственности по 4 ч. 45 ст.
Штрафы для физических лиц составляют 500-1500 евро, а юридических и других ответственных лиц – 1500-6000 евро.
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