В Литве ужесточается контроль над экспортируемыми товарами

Были замечены случаи, когда, пытаясь обойти санкции, товары классифицировали на позициях комбинированной номенклатуры, их в литовском тарифе не отмечают, как это делают с товарами, попавшими под санкции. Поэтому при экспорте товаров из Литвы в страны Средней Азии и Южного Кавказа таможня будет брать образцы товаров и проводить их классификацию, будет проводить и лабораторные исследования.

Таможня надеется на понимание и информирует представителей бизнеса, что из-за ужесточения контроля проверка потребует больше времени, что скажется и на сроках оформления таможенных процедур. С учетом этого, таможня рекомендует при декларации описывать товары как можно более тщательно, чтобы по описанию можно было получить однозначное представление о свойствах товаров, от которых зависит их классификация, и представить документы, обосновывающие качества экспортируемых товаров, их характеристику.