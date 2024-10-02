В Литве увеличилась регистрация новых легковых автомобилей

В сентябре среди личных автомобилей (M1) наиболее популярными были модели: Audi Q5 (137 ед.), Toyota RAV4 (132 ед.) и Kia Sportage (126 ед.). Среди легковых коммерческих (N1) наиболее популярные модели – Citroen Berlingo (34 ед.) и Renault Master (29 ед.).

В прошлом месяце в Литве среди новых автомобилей лидировала марка Toyota (492 ед.), на втором месте – Škoda (439 ед.), на третьем – Kia (226 ед.). Среди престижных марок лидировала Audi (216 ед.).

В сентябре регистрация личных автомобилей (M1) увеличилась на 15,4 проц., до 2 603 ед., тем временем объемы легковых коммерческих транспортных средств (N1) снизились на 36,8 проц., до 165 ед.

Как и ранее, объем быстрого реэкспорта в прошлом месяце был крайне низким: к концу месяца было снято с учета 12 зарегистрированных новых автомобилей (из них 8 Mercedes-Benz), еще 8 будут сняты с учета в ближайшее время.

В прошлом месяце было зарегистрировано 190 электромобилей (EV), ровно столько же, как и год назад. Самая популярная модель – Skoda Enyaq (68 ед.).

Как указывается в сообщении AutoTyrimai, в январе-сентябре 2024 г. в Литве было зарегистрировано 24 394 новых легковых автомобилей – на 1,8 проц. больше, чем за тот же период прошлого года (23 954 ед.).

В этом году уже зарегистрировано 1 365 электромобилей, это на 16,1 проц. меньше, чем за тот же период прошлого года (1 626 ед.), их доля на рынке снизилась до 5,6 проц. (в 2023 г. – 6,8 проц.).