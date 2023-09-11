В Литве упростят строительство локальных очистных сооружений и улиц в садовых зонах

Министерство подготовило изменения в исходно-разрешительную документацию на строительство, которые, согласно опубликованному пресс-релизу, снизят бюрократическую нагрузку на жителей, желающих установить локальные очистные сооружения, построить улицы или провести их реконструкцию на территориях любительских садоводческих объединений.

"В Литве тысячи граждан живут на территориях садоводческих объединений, зачастую они на собственные денежные средства заботятся об окружающей среде, асфальтируют улицы. Это изменение позволит жителям садов отказаться от лишних формальностей при обустройстве или реконструкции местных улиц", – заявил министр окружающей среды Симонас Гентвилас.