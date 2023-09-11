В Литве упростят строительство локальных очистных сооружений и улиц в садовых зонах

Министерство подготовило изменения в исходно-разрешительную документацию на строительство, которые, согласно опубликованному пресс-релизу, снизят бюрократическую нагрузку на жителей, желающих установить локальные очистные сооружения, построить улицы или провести их реконструкцию на территориях любительских садоводческих объединений.
"В Литве тысячи граждан живут на территориях садоводческих объединений, зачастую они на собственные денежные средства заботятся об окружающей среде, асфальтируют улицы. Это изменение позволит жителям садов отказаться от лишних формальностей при обустройстве или реконструкции местных улиц", – заявил министр окружающей среды Симонас Гентвилас.
Цель предложения об упразднении исходно-разрешительной документации и порядка завершения строительства для таких сооружений – ускорить и упростить для жителей, не имеющих возможности подключиться к централизованным сетям очистки сточных вод, процесс установки локальных очистных сооружений и тем самым улучшить экологическое состояние таких жилых территорий, отмечается в пресс-релизе.
Министерство окружающей среды напоминает, что на данный момент желающие построить или отремонтировать улицы на территориях садоводческих объединений должны получить разрешение на строительство.
Министерство принимает замечания и предложения до 21 сентября через информационную систему правовых актов (TAIS).