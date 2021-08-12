По данным Департамента статистики Литвы, годовая инфляция в июле , составила 4,3%, а по сравнению с данными других стран ЕС - на 4,7%.

Сообщалось, что больше всего на инфляции сказался рост цен на горючее, газ, твердое топливо, теплоэнергию, электроэнергию, лотерейные билеты, услуги ресторанов, кафе, табачных изделий, ремонт автомобилей, на овощи и отдых.

За год выросли и цены на услуги - на 4,3%. Цены на товары увеличились на 4,8%. Также фиксировался рост цен на административные расценки государственных и муниципальных ведомств - на 7,4%.

Цены на товары и услуги в Литве растут седьмой месяц подряд, в июле, по сравнению с июнем, цены выросли на 0,7%.



Сообщалось, что за месяц цены на транспортные товары и услуги выросли на 2,1%, на продукты и неалкогольные напитки – на 0,1%, услуги гостиниц, кафе и ресторанов – на 1,7%, на жилье, воду, газ и другое топливо, электричество – на 5,6%.



Из-за сезонных скидок, цены на одежду и обувь за месяц снизились на 8%. Одежда подешевела на 9%, обувь – на 7,2%.

Правда, в июле серьезно выросли цены на газ (+38,6%), твердое топливо (+18,5%) и электричество (+7,8%), подорожали услуги. Почтовые услуги подорожали на 38,5%, услуги домов отдыха – на 29,7%, использование спортивного инвентаря и инвентаря для досуга – на 16,1%.

Изменились цены на некоторые овощи и фрукты: подорожали свекла, лимоны, голубика, апельсины, лук, морковь.

По данным Департамента статистики, в июле по сравнению с июнем свекла подорожала на 47,5%, лимоны – на 19,6%, голубика – на 15,2%. Огурцы подешевели на 22,8%, картошка – -17,7%, ранняя белокочанная капуста – -17,3%.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что есть два сценария на будущее, но второй, по его мнению, более вероятен.

"Первый - то, что происходит сейчас, рост цен, поскольку в пролом году он достиг дна, их возвращение на многолетний уровень, поскольку в прошлом году наблюдалась некоторая дефляция, а сейчас произошел скачок. Если все так, то спираль развернулась, все должно установиться. Такое прогнозируют в большинстве стран Европы", – сказал он.

Второй вариант связан с долгой волной инфляции.

"Это угроза, поскольку ожидания у жителей Литвы большие, но рост цен выступает основным нарративом. Есть угроза, что рост цен начнется и в других секторах, где роста не должно быть. Если инфляция затянется, это нехорошо, мы - часть еврозоны, нам важно не терять конкурентоспособность. Уже сейчас цены в ресторанах у нас как в Южной Европе", – сказал он заметив, что мы можем стать дорогой, а не богатой страной.

Экономист считает второй сценарий более реальным.

"Немалая часть нашей промышленности дает низкий или средний ВВП, по нашей структуре - мы не скандинавы, поэтому и цены не должны быть, как у них", – сказал Маурицас, заметив, что годовая инфляция должна достичь 6%.

"Пока человек не особенно чувствует инфляцию, это особенно чувствуется зимой", – сказал Маурицас, заметив, что будут расти все цены.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис прогнозировал, что в конце года инфляция будет даже выше 6%.

"На это надо настроиться и не надо этому удивляться. Это связано с разными факторами. Один из них – внешний. Это рекордный рост цен на сырье, что уже отражается в ценах на товары. Очень высокие и расходы на транспорт, особенно контейнерные перевозки из Китая в Европу.

Один фактор – временный, он связан с ростом цен на электричество и газ с 1 июля. Следующий фактор радует – это рост зарплат, в прошлом году он составил 10%, и в этом году то же самое наблюдается, растут цены на многие услуги", – сказал Маурицас.

Он заметил, что жители должны быть готовы к росту цен на услуги и средней цены на продукты питания.