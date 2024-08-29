В Литве топливо продолжает дешеветь

По данным агентства, с середины июля средняя цена на бензин в стране снизилась на 4 проц., дизельного топлива – на 4,9 проц. По итогам 26 августа, дизельное топливо в Литве стоило в среднем 1,39 евро/л, а бензин – в среднем 1,44 евро/л.

В настоящее время бензин в Литве на 0,04 евро/л дешевле, чем в Польше, а стоимость дизельного топлива на 0,09 евро/л ниже, чем в соседней стране. В настоящее время бензин и дизельное топливо в Польше стоят в среднем 1,48 евро/л.

По данным ЛАЭ, снижение цен на топливо наблюдается и в других странах Евросоюза.