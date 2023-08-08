08 августа 2023 г. 16:03

В Литве сумма замороженных из-за санкций активов достигла 103 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press
По данным Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), общая сумма активов, замороженных в Литве из-за международных финансовых санкций, примененных к России и Беларуси, достигла более 103 млн. евро, указывается в сообщении.

Общая сумма замороженных средств, принадлежащих этим лицам, на счетах составляет более 69,505 млн. евро и более 810 тыс. долларов США.

Также указано, что в связи с ограничительными мерами ввиду ситуации в Беларуси и причастности Беларуси к агрессии России против Украины в настоящее время заморожены средства на счетах 6 юридических и 1 физического лица на общую сумму 23,710 млн. евро и 7,680 млн. долларов США.

Общая сумма поступающих замороженных средств, в отношении отправителей которых применяются ограничительные меры Европейского союза (ЕС), составляет более 1, 330 млн. евро, более 1, 583 млн. долларов США и более 215 тыс. российских рублей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии