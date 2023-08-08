В Литве сумма замороженных из-за санкций активов достигла 103 млн евро

Общая сумма замороженных средств, принадлежащих этим лицам, на счетах составляет более 69,505 млн. евро и более 810 тыс. долларов США.

Также указано, что в связи с ограничительными мерами ввиду ситуации в Беларуси и причастности Беларуси к агрессии России против Украины в настоящее время заморожены средства на счетах 6 юридических и 1 физического лица на общую сумму 23,710 млн. евро и 7,680 млн. долларов США.