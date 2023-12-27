В Литве стоимость электроэнергии на прошлой неделе снизилась на 57%

"Последний раз такая низкая средненедельная цена была весной. Изменение цен вызвано крупнейшей в Литве в этом году выработкой ветряными электростанциями – электростанции за неделю произвели почти 100 ГВтч электроэнергии. Чрезвычайно высокое производство ветроэлектростанциями также было и в других странах региона, особенно в Германии, где ветряные электростанции производили в среднем 40 ГВтч ежечасно, при этом еженедельная выработка ветровой энергии составляла 6,4 ТВтч. Также перед большими праздниками в году потребление электроэнергии несколько сократилось, но обычно самое низкое потребление бывает на этой, межпраздничной, неделе", – рассказала в пресс-релизе руководитель отдела развития рынка Litgrid Айсте Красаускене.