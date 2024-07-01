В Литве стоимость электроэнергии на минувшей неделе оставалась стабильной

По данным ЛАЭ на 24-30 июня, средненедельная оптовая цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 1 проц. с 95 евро/МВтч до 96 евро/МВтч. В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена на электроэнергию была такой же, как в Литве.
„Несмотря на высокие температуры и события на рынке электроэнергии, цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе оставалась стабильной. Хотя спрос на электроэнергию растет из-за жары и необходимости охлаждения, тем не менее на прошлой неделе расход электроэнергии немного сократился. Это произошло из-за праздника Йонинес в понедельник – 24 июня расход электроэнергии был даже на 12 проц. меньше, чем в предыдущий понедельник“, — говорит руководитель Стратегического департамента Litgrid Рамунас Бикульчюс.
По словам Р. Бикульчюса, в среду на рынке электроэнергии было зафиксировано неожиданное происшествие.
„Из-за технической ошибки в системе EPEX оператора центральноевропейского рынка электроэнергии в среду отсоединились европейские рынки электроэнергии. Это привело к тому, что страны Балтии и Северной Европы не смогли торговать с Центральной Европой накануне на рынке. По этой причине торговые потоки между Литвой и Польшей в течение дня составляли 0 МВт. В странах Балтии это происшествие не имело последствий, и цена оставалась стабильной. Однако этот инцидент привел к росту цен на электроэнергию в Германии в среду“.
Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе сократилось на 2 проц. с 217 ГВтч до 213 ГВтч. В Литве местные электростанции обеспечили 69 проц. расхода электроэнергии в стране*. Всего на прошлой неделе в Литве было произведено 148 ГВтч электроэнергии, что на 2 проц. меньше, чем неделю назад, когда местное производство достигло 151 ГВтч.
На минувшей неделе больше всего электроэнергии в Литве произвели солнечные электростанции. Их производство выросло на 23 проц. с 49 ГВтч до 60 ГВтч. Производство ветровой электроэнергии сократилось на 22 проц. с 48 ГВтч до 33 ГВтч. Производство гидроэлектроэнергии выросло на 17 проц. с 14 ГВтч до 16 ГВтч.
Тепловые электростанции, подключенные к ЛЭП, произвели на 9 проц. меньше, чем на прошлой неделе, их производство упало с 30 ГВтч до 27 ГВтч. Остальные электростанции произвели 12 ГВтч.
На минувшей неделе солнечные электростанции выработали 40 проц. электроэнергии, производимой в Литве. Ветровые электростанции – 22 проц., гидроэлектростанции – 11 проц., теплоэлектростанции – 18 проц., остальные электростанции – 8 проц.
По соотношению импорт/экспорт (сальдо) – 37 проц. объема потребления электроэнергии в стране были импортированы. По сравнению с предыдущей неделей общий объем импорта сократился на 15 проц. со 138 ГВтч до 118 ГВтч. При дифференциации импорта в страну, 82 проц. были импортированы из Скандинавии через соединение NordBalt, из Польши импортировано 16 электроэнергии, а оставшиеся 2 проц. – из Латвии.