В Литве стартуют субсидии для наиболее пострадавшего бизнеса

Государственная налоговая инспекция, принимающая заявки на получение помощи и администрирующая ее, во вторник информировала BNS, что ведомство со среды начнет принимать заявки от пострадавших компаний.

На помощь из пакета в 120 млн евро будут претендовать компании гостиничного, ресторанного, туристического секторов, прочие компании, пострадавшие в наибольшей степени, оборот которых упал более чем на 50%, а протокол помощи одной компании составит 350 тыс. евро.

В конце марта правительство увеличило второй пакет помощи бизнеса на 50 млн до 120 млн евро. Эти средства были выделены из первого пакета помощи, стоимость которого была 180 млн евро, однако предприятия, которые потеряли как минимум 30% оборота, не спешили обращаться за помощью.