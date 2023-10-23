В Литве средняя закупочная цена на молоко выросла на 3,8%

Он поясняет, что колебание цен на молоко зависит от сезонности – каждую весну и лето надой молока больше, но соотношение белка и жира в нем снижается, из-за чего соответственно снижается закупочная цена сырья.
Осенью и зимой, наоборот, количество молока уменьшается, но за счет питания коров в молоке увеличивается жирность и белок, и соответственно увеличивается цена на сырое молоко.
"Показатели состава молока – белка и жира – оказывают существенное влияние на ценообразование на сырье, а также на продажи на экспортных рынках", - отмечает Э. Симонис.
В сентябре этого года крупным поставщикам, продающим больше всего молока в стране, переработчики заплатили 40 центов за килограмм натурального молока. За месяц цена на это молоко выросла на 3,1%, указывается в пресс-релизе.
В сентябре этого года средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве для всех хозяйств составила 35 центов за килограмм, или на 3,8% выше, чем в августе.
По словам Э. Симониса, в осеннем отчете, опубликованном Еврокомиссией, прогнозируется, что производство молока в Сообществе вырастет на 0,3% в 2023 году, а в 2024 году производство молока останется стабильным.
"Хотя продовольственная инфляция замедляется, она продолжает поддерживать слабый спрос на внутреннем рынке ЕС. Однако продажи молочной продукции ЕС растут на экспортных рынках", - говорит Э. Симонис.
По данным Комиссии, в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт молочной продукции из ЕС увеличился на 9% в молочном эквиваленте и на 8% в денежном выражении.