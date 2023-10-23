В Литве специалисты по дизайну и коммуникациям обгоняют рекламные агентства: о чем это говорит?

Цифровизация рекламы фундаментально изменила сложившиеся условия между
клиентами, рекламными агентствами и средствами массовой информации, хотя рекламная
индустрия активно старается преодолеть проблему посредничества. Огромное влияние на
выбор агентств и изменение рекламных направлений оказал также мировой финансовый
кризис – клиенты стараются получить больше при меньших затратах, поэтому агентствам
пришлось консолидировать свои услуги, говорится в пресс-релизе.
Клиенты все чаще стремятся выделиться, поэтому выбирают раздельные услуги. Рекламные кампании чаще заказывают у коммуникационных агентств, а для изменения товарного знака и разработки дизайна ищут студии или агентства, отличающиеся особым стилем.
Это отражено и в списке лауреатов ADC этого года.
В период динамичных изменений наиболее успешными являются агентства, предлагающие клиентам шокирующие и дискуссионные идеи, от рекламы до ребрендинга. Хотя агентство, руководившее ребрендингом «Жальгириса», получило неоднозначную реакцию общественности, как и новый логотип команды, международная комиссия наградила его 2 бронзовыми медалями за самый успешный ребрендинг в этом году.
Часто первоначальная реакция на измененный торговый знак вводит в заблуждение. То же
самое произошло и с «Жальгирисом». Публика поначалу восприняла его довольно негативно, но со временем ребрендинг получал все больше комплиментов. Это еще раз подтвердила международная комиссия по дизайну.
Еще один из проектов, получивших награду, – «Уога уога». Бренд, завоевавший бронзу на фестивале ADC, в этом году значительно увеличил выручку. Его соучредитель Лена Соколовская утверждает, что одна из главных причин успеха – обновление бренда.
Поскольку уникальные работы и идеи все больше ценятся, понятие «коммерческий дизайн» постепенно исчезает. Желая выделиться, крупные компании выбирают нестандартные решения от поставщиков услуг, которые больше не используют шаблоны.
Проект «Креативного европейского офиса» на ADC получил сразу 2 серебряные медали в номинациях «Логотип» и «Ребренбинг». Смелость государственного сектора в рекламе также становится все более распространенной практикой. Поскольку рынок меняется, эти учреждения должны идти в ногу с коммерческими проектами, чтобы их реклама
привлекала внимание.
Международные награды ясно показывают не только положительное отношение комиссий к уникальным кампаниям и ребрендингу. Рост прибыли обновленных брендов показывает, что изменения положительно оценивают и клиенты.