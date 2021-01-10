Уже во время первого карантина компания A2B предложила доставку еды на дом. Однако, глава компании Томас Пелецкас сказал, что это решение не оправдало себя, пришлось временно отказаться от него.

Он сказал, что во время первого карантина ситуация была намного хуже - количество поездок на такси резко сократилось на 90%. Летом было некоторое оживление, но компания к докарантинному режиму так и не вернулась.

A2B ориентирована на бизнес-клиентов – гостиницы, туризм, туризма летом не было, а если кто и приезжал, то на своих автомобилях. С октября снова было небольшое падение числа клиентов, а с ужесточением падение составило 75-80%. Сейчас больше половины водителей находятся в простое. Сейчас работает в 7 раз меньше машин этой компании. Небольшое оживление было лишь в праздничный период.

Пелецкас сказал, что 2020 г. был убыточным.

Немного лучше ситуация с услугами подвоза. Представитель компании Bolt в Литве Андрюс Пацевичюс оценил ситуацию в ноябре и декабре позитивно.

"Да, было сокращение числа клиентов (...) на 30-40%. Мы думали, что будет хуже (...)", – сказал он.

По его словам, водители Bolt за час выполняют два заказа. Сейчас не осталось разницы между выходными и рабочими днями. Количество заказов равномерное.

"В небольших городах падение потока больше заметно, в Вильнюсе меньше. Раньше перед праздниками ощущалось, что люди уезжают из Вильнюса, а в Шяуляй, Паневежисе, Алитусе клиентов бывает больше, возвращались эмигранты. В этот раз такого не было", – сказал собеседник.

Он заверил, что их водители без работы не сидят, но традиционно январь бывает самым "пустым" месяцем. Количество водителей на платформе сократилось на 20-30%. Одни боятся вируса, другие занялись чем-то другим, третьи находятся в карантине. Есть и те, кому на жизнь достаточно субсидии в 257 евро.

Водители могут подрабатывать и на платформе Bolt food - доставлять еду.

Представитель компании Oryo, действующей под брендом eTaksi Андрюс Норкайтис заметил, что с началом второго карантина количество клиентов сократилось.

"Наши водители сами решают, когда работать и сколько времени работать, поэтому количество заказов индивидуально. Но в целом, если сравнивать с тем, что было до пандемии, поток сократился. Раньше самая страда была выходные и ночное время, ездили в центр и из центра, а сейчас в это время ездят люди уже не из центра, а между спальными районами", – сказал он.

Норкайтис сказал, что не может утверждать, что водителей стало меньше.

"eTaksi бесплатно перевозит одиноких пенсионеров, работая с Красным крестом. (...)", – рассказал он.