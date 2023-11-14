В Литве со следующего года планируется повысить зарплаты научным работникам

Как указывается в сообщении Сейма, с начала следующего года планируется применять новую официальную базу должностной зарплаты, которая привязана к среднемесячной зарплате страны в 2022 году, что составляет 1 785,4 евро.

Если предложенные изменения будут одобрены, в государственных научно-исследовательских институтах брутто должностная зарплата ведущего научного сотрудника может увеличиться на 209-370 евро, старшего научного сотрудника – на 191-284 евро, научного сотрудника, научного сотрудника, стажера-исследователя – на 191-218 евро, а младшего научного сотрудника – 169-205 евро.

При этом с 1 сентября брутто должностная зарплата ведущего научного сотрудника увеличится на 429-768 евро, старшего научного сотрудника – на 375-607 евро, научного сотрудника, научного сотрудника, стажера-исследователя – на 375-464 евро, а младшего научного сотрудника – 357-429 евро.