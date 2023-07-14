В Литве снова зафиксирована месячная дефляция - цены снизились на 0,1 %

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки почти снизились на 0,7 %. Больше всего подешевели сухофрукты, орехи, шампиньоны, простокваша, крупы, но подорожали свежие и охлажденные морепродукты, замороженные морепродукты, другие животные жиры, фруктовые и овощные соки, мука. Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего снизились цены на помидоры, дыни, огурцы, бананы, болгарский перец, но подорожали морковь, киви, мандарины, вакциниум, апельсины.

В июне, по сравнению с маем, цены на транспортные товары и услуги увеличились на 1,3 %. Изменение обусловлено ростом цен на пассажирские перевозки по морю и внутренним водам (11,9 %), железнодорожные пассажирские перевозки (9,3 %), авиапассажирские перевозки (7,6 %), подержанные автомобили (3,6 %), бензин (0,9 %), сжиженный автомобильный газ (0,7 %).

Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, снизились на 0,7 %, рыночные – почти не изменились.

Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,5 %, цены на услуги выросли на 0,9 %.

В основном на это повлияло снижение цен на овощи, электроэнергию, обувь, одежду, хлеб и зерновые продукты, бытовые товары краткосрочного использования, а также рост цен на туры, автомобили, горюче-смазочные материалы, пассажирские авиаперевозки, услуги размещения и табачные изделия.

Цены на товары и услуги из группы жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива за месяц сократились на 1,1 проц. Больше всего сократились цены на электроэнергию (4,6 %), сжиженный газ для приготовления еды (3,3 %), твердое топливо (1,2 %), но повысились цены на товары и материалы для содержания и ремонта жилья (1,1 %).

В связи с сезонными скидками цены на одежду и обувь снизились на 1,8 %. Обувь подешевела на 3,2 %, одежда – на 1,3 %.

В июне 2023 г. годовая инфляция (июнь 2023 г., по сравнению с июнем 2022 г.) составила 9 %.

На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на твердое топливо, хлеб и зерновые продукты, электроэнергию, мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, услуги общепита, автомобили, газ, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости, овощи, фармацевтические изделия и снижение цен на горюче-смазочные материалы.

Цены на потребительские товары за год возросли на 8,3 %, услуги – 10,9 %.