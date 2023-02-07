В Литве снова подорожают бананы: килограмм может стоить 2 евро

В Литве бананы пользуются большой популярностью.

"Это очень популярный товар. Сейчас бананов достаточно, мы закупили большое количество", – сказала представитель сети Iki Вайда Будрене.

"Бананы занимают первое место по продажам", – уверяет представитель сети магазинов Aibė Жидре Баскутите.

Однако в последнее время цена на бананы отпугивает покупателей.

"Все почувствовали общее подорожание, с акцией продают по такой цене, какая прежде была без акции", – сказала она покупательница.

"Все понятно, что цены растут", – заметил еще один покупатель, а другая покупательница заметила, что бананы по два евро - слишком высокая цена.

Торговцы уверяют, что в росте цен они не виноваты, просто сокращается число хозяйств, выращивающих бананы, дорожает горючее, электричество, поэтому растут цены.

"Бананы везут самолетами, кораблями, цены достаточно высокие", – сказала Будрене.

"Кроме того, рост потребности привел к росту цен на бананы, сейчас цена выше, чем в январе 2022 года. Мы прогнозируем высокие цены и в феврале", – сказала Баскутите.

Оптовики отмечают, что не повышать цены невозможно.

"В Южной Америке обанкротилось немало хозяйств, которые выращивали бананы, уменьшилось предложение. Еще один момент – горючее, оно подорожало, выросли в разы расходы на транспортировку", – сказал директор Citmа Регимантас Дидзинскас.

Кроме того, часть оптовиков не успела прийти в себя после роста цен на электричество, ведь в Литву привозят незрелые бананы, их потом доводят до потребительской степени в специальных камерах, для этого используют электричество. Эта услуга подорожала на 30%.

Оптовики предупреждают, что вскоре килограмм бананов будет стоить 2 евро.

"В ближайшие несколько месяцев овощи и фрукты должны подешеветь, но бананы не подешевеют", – предупредил Дидзинскас.