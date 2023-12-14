В Литве снова дорожают почтовые услуги

Посылать в Литве обычные письма и открытки - недешевое удовольствие – до февраля 2023 г. открытку можно было выслать по Литве за 55 центов, с февраля такая услуга стоит 1,2 евро, с 1 января тариф увеличится на 20% – до 1,55 евро. Также в Литве не останется простой корреспонденции, будет только заказная.
Подорожает и услуга по пересылке писем за границу. Окончательные цены еще не утверждены, они станут известны к концу недели, сказал Delfi представитель проектов компании Лукас Задарацскас. Правда, раньше сообщалось, что новые расценки будут известны с 1 декабря.
Жительница Вильнюса Рената Стонене, которая часто посылает открытки в разные страны мира, сказала Delfi, что подорожание людей возмущает.
"Мы оцениваем это очень плохо, поскольку не знаем, какими будут тарифы. Все люди недовольны, год не прошел, сами работники почты не запомнили новые цены. Я не говорю о загранице, даже по Литве они путают цены. Мы опасаемся, что цены опять появятся за неделю до их вступления в силу, и мы не успеем подать жалобу", – сказала Delfi Стонене.
По ее словам, непонятны причины повышения цен, поскольку качество работы почты не стало лучше.
"Литовская почта" недавно получила штраф за несоблюдение срока доставки посылок. Мы недовольны также тем, что цены повысили, а марки необходимого номинала не появились. Приходится клеить много марок, иногда более дорогих, чем требуется", – сказала Стонене.
По ее словам, из-за этого люди стали посылать меньше открыток.
Задарацкас сказал, что тарифы устанавливает СРС, а СРС отмечает, что устанавливает их в зависимости от расходов компании за минувший год.
Между тем, сокращается число работников "Литовской почты". По данным "Содры", в этом году их стало на 346 человек меньше.
Представитель СРС Рита Люокайтите сказала, что "Литовская почта" несет убытки из-за обязательства предоставлять услуги даже в самых удаленных уголках страны. Кроме того, по ее словам, цены растут из-за снижения числа корреспонденции.