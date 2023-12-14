В Литве снова дорожают почтовые услуги

Посылать в Литве обычные письма и открытки - недешевое удовольствие – до февраля 2023 г. открытку можно было выслать по Литве за 55 центов, с февраля такая услуга стоит 1,2 евро, с 1 января тариф увеличится на 20% – до 1,55 евро. Также в Литве не останется простой корреспонденции, будет только заказная.

Подорожает и услуга по пересылке писем за границу. Окончательные цены еще не утверждены, они станут известны к концу недели, сказал Delfi представитель проектов компании Лукас Задарацскас. Правда, раньше сообщалось, что новые расценки будут известны с 1 декабря.

Жительница Вильнюса Рената Стонене, которая часто посылает открытки в разные страны мира, сказала Delfi, что подорожание людей возмущает.