В Литве смягчают карантинный режим, открываются уличные кафе

Рестораны, кафе и бары могут работать с 7 до 21 ч. Около одного столика могут сидеть два человека или члены одного домашнего хозяйства.

Кроме того, могут работать заведения общепита в портах и аэропортах.

С четверга можно сдавать в аренду помещения для проведения личных праздников с участием ограниченного количества людей.

Навещать больных родственников в больницах и хосписах могут привитые и переболевшие коронавирусом жители если с момента заболевания прошло не больше 180 дней.

Сейчас в домах социальной опеки болеют 4 пациентов и 11 работников. По данным Департамента социальных вопросов, иммунитет есть у 90% пациентов и 83% работников этих учреждений.

Переболевшим и привитым разрешается общаться, организовывать праздники, участвовать в экскурсиях на улице с участием не больше 10 человек.