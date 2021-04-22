В Литве смягчают карантинный режим, открываются уличные кафе

Рестораны, кафе и бары могут работать с 7 до 21 ч. Около одного столика могут сидеть два человека или члены одного домашнего хозяйства.
Кроме того, могут работать заведения общепита в портах и аэропортах.
С четверга можно сдавать в аренду помещения для проведения личных праздников с участием ограниченного количества людей.
Навещать больных родственников в больницах и хосписах могут привитые и переболевшие коронавирусом жители если с момента заболевания прошло не больше 180 дней.
Сейчас в домах социальной опеки болеют 4 пациентов и 11 работников. По данным Департамента социальных вопросов, иммунитет есть у 90% пациентов и 83% работников этих учреждений.
Переболевшим и привитым разрешается общаться, организовывать праздники, участвовать в экскурсиях на улице с участием не больше 10 человек.
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