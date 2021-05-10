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Потребительские товары и услуги в государствах Балтии наиболее заметно подорожали за год в Литве.
Ekonomika
Ekonomika
© Shutterstock

Годовая инфляция (12 месяцев) в апреле по сравнению с мартом заметно возросла во всех трех странах.

По данным национальных статистических служб, годовая инфляция в Литве в апреле была 2,5% (в марте – 1,6%), в Латвии – 1,7% (0,3%, в Эстонии – 1,9% (1,1%).

Месячная инфляция в апреле в Литве и Латвии составляла 0,9%, в Эстонии – 0,4%.

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