Годовая инфляция (12 месяцев) в апреле по сравнению с мартом заметно возросла во всех трех странах.

По данным национальных статистических служб, годовая инфляция в Литве в апреле была 2,5% (в марте – 1,6%), в Латвии – 1,7% (0,3%, в Эстонии – 1,9% (1,1%).

Месячная инфляция в апреле в Литве и Латвии составляла 0,9%, в Эстонии – 0,4%.