В Литве с конца лета больше не останется железнодорожных касс

Как рассказала порталу партнер по коммуникации пассажирской транспортной компании LTG Link Ольга Малашкявичене, на данный момент в стране действуют 12 билетных касс. По ее словам, 4 кассы в крупных городах будут работать как информационные центры, 8 касс будут закрыты.
Она указывает, что количество пассажиров, покупающих билеты онлайн, за несколько лет утроилось. Из-за уменьшения числа лиц, физически покупающих билеты в кассах, количество касс за три года сократилось более чем вдвое.
По словам О. Малашкявичене, после закрытия касс путешествующие смогут покупать билеты в автоматах, терминалах Perlas и у проводника в поезде. По ее словам, сейчас решается, стоит ли оставлять сервисный сбор в размере 2 евро при покупке билета у проводника.
„Билеты продаются во всех терминалах Perlas, предоставляющих финансовые и страховые услуги. Только на Вильнюсском ЖД вокзале есть два терминала Perlas: в магазине Iki и киоске Narvesen. В начале лета на литовских вокзалах было установлено 33 билетных автомата“, - сказала О. Малашкявичене 15min.