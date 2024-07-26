2024.07.26 15:00

В Литве с конца лета больше не останется железнодорожных касс

 
путешествующие смогут покупать билеты онлайн или в билетных автоматах
ELTA
ru.DELFI.lt
Вокзал
Вокзал
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

С конца этого лета на вокзалах Литвы больше не будет билетных касс, сообщает портал 15min. По данным портала, билеты по-прежнему можно приобрести на станциях, но только в билетных автоматах и ​​при оплате картой.

Как рассказала порталу партнер по коммуникации пассажирской транспортной компании LTG Link Ольга Малашкявичене, на данный момент в стране действуют 12 билетных касс. По ее словам, 4 кассы в крупных городах будут работать как информационные центры, 8 касс будут закрыты.

Она указывает, что количество пассажиров, покупающих билеты онлайн, за несколько лет утроилось. Из-за уменьшения числа лиц, физически покупающих билеты в кассах, количество касс за три года сократилось более чем вдвое.

По словам О. Малашкявичене, после закрытия касс путешествующие смогут покупать билеты в автоматах, терминалах Perlas и у проводника в поезде. По ее словам, сейчас решается, стоит ли оставлять сервисный сбор в размере 2 евро при покупке билета у проводника.

„Билеты продаются во всех терминалах Perlas, предоставляющих финансовые и страховые услуги. Только на Вильнюсском ЖД вокзале есть два терминала Perlas: в магазине Iki и киоске Narvesen. В начале лета на литовских вокзалах было установлено 33 билетных автомата“, - сказала О. Малашкявичене 15min.

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Delfi
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