В Литве с конца лета больше не останется железнодорожных касс

Как рассказала порталу партнер по коммуникации пассажирской транспортной компании LTG Link Ольга Малашкявичене, на данный момент в стране действуют 12 билетных касс. По ее словам, 4 кассы в крупных городах будут работать как информационные центры, 8 касс будут закрыты.

Она указывает, что количество пассажиров, покупающих билеты онлайн, за несколько лет утроилось. Из-за уменьшения числа лиц, физически покупающих билеты в кассах, количество касс за три года сократилось более чем вдвое.