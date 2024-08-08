В Литве рынок торговли продуктами питания заняли 5 торговых сетей

По данным портала, несмотря на тот факт, что наибольшая доля рынка среди крупных ритейлеров в прошлом году приходилась на Maxima — 32,2 проц., тем не менее, эта доля была 0,03 проц. меньше, чем в 2022 г. Наиболее значительным годовым ростом на рынке – на 0,8 проц. – отметилась сеть Norfos mažmena (в 2022 году она занимала 11,02 проц. рынка, в 2023 году – 11,78 проц.).