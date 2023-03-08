Как утверждает Э. Керза, уже задерживаются и грузы, прибывающие из Латвии, а некоторые компании, даже получив уведомление ЛЖД о прекращении сотрудничества, повторно пытаются обойти санкции.
"Только за эту ночь 25 фиктивных вагонов "Lukoil" пытались попасть в Калининградскую область – под видом транзитного груза (...), а на самом деле он предназначался для экспорта. Развернули, вернули", – сказал Э. Керза журналистам в среду.
"7 вагонов "Lukoil" этой ночью пытались попасть в Мариямполе. Развернули, отправили. Еще 3 задержаны на границе, сейчас ведем беседу", — продолжил он.
"Задержаны и два груза, прибывшие со стороны Латвии", – также заверил представитель ЛЖД.
Э. Керза сообщил, что уже пять раз обращался в прокуратуру "со всеми подробными данными и доказательствами того, как компании подделывают документы и пытаются обойти санкции".
По его словам, ежедневно пытаются провозить запрещенные товары, "самыми хитрыми способами" — иногда даже додумываются везти контрабанду.
Министр транспорта Марюс Скуодис заверил, что уже ведется не одно досудебное расследование по фактам попыток обхода санкций.
Политик также подчеркнул, что железнодорожные вагоны с нелегально перевозимыми грузами задерживаются ежедневно.
В то же время М. Скуодис заверил, что в процессе контроля над грузоперевозками через Литву ЛЖД отныне будет применять "принцип нулевой толерантности".
"Это означает, что груз может перевозиться только в том случае, если железная дорога на 100 процентов или на 99,99 проц. уверена, что такой груз не нарушит санкции и не поставит репутацию компании под угрозу", – сказал министр.
ELTA напоминает, что неделю назад ЛЖД объявила об ужесточении контроля над грузоперевозками через Литву.
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