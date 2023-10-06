В Литве растет число работников из Средней Азии, их привлекают хорошие зарплаты

Заместитель директора Службы занятости Гедре Синкявиче сказала, что число жителей ЕС, работающих в Литве сокращается, зато стало больше граждан стран Средней Азии.
"На самом деле мы заметили, что из ЕС приезжают высококвалифицированные специалисты, чаще всего они занимают руководящие позиции, места квалифицированных работников, доминируют граждане Австрии, Дании, Нидерландов, Германии, Франции.
Доминируют те же третьи страны: Беларусь, Украина, но мы замечаем, что стало больше граждан стран Средней Азии", – сказала она.
По ее словам, есть работники из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
"Немного меняется цветовой спектр стран, но особых изменений нет на рынке труда", – сказала Синкявиче.
По ее словам, обычно эти люди работают в транспортном или строительном секторе.
"Из-за определенных ограничений стало меньше белорусов и россиян. Раньше доминировали именно эти страны, сейчас наблюдается снижение. Соответственно, работодатели ищут возможность привезти работников из других стран. Тут появляются страны Средней Азии, жителям которых и зарплаты и рабочие места в Литве кажутся привлекательными, они заинтересованы", – сказала Синкявиче.
По словам вице-председателя Литовской конфедерации работодателей Аурелии Малдутите, несмотря на то, что работников из стран Средней Азии становится больше, их пока немного.
"Я думаю, что пока на рынке у нас немного работников из стран Средней Азии. Цифры Службы занятости показали, что это всего 4%, но это потому, что у нас было много белорусов, украинцев, сейчас одни вернулись на войну, другие не могут здесь работать, вот мы и ищем работников в других странах", – сказала она.
По ее словам, нанимая работников из Средней Азии, работодатели не экономят.
"Мы всегда принимаем литовцев, если их находим, на самом деле все работники из других стран - это дополнительные расходы для работодателей, плюс языковая разница, это проблема инструктажа на другом языке, это культурная разница и др", – сказала Малдутите.
По ее словам, такие работники приезжают в Литву зарабатывать.
"Как раньше, а иногда и сейчас, литовцы ехали в другие страны на заработки, так и здесь. Они хотят заработать, помочь своим семьям, посылают туда деньги", – заметила вице-председатель.
По словам Малдутите, разница между приезжими и местными работниками небольшая.
"Мы заметили, что эти работники иногда меньше внимания уделяют нашим просьбам соблюдать безопасность труда, им кажется, что это неважно. В нашей культуре безопасность труда на высоком уровне, мы хотим, чтобы работники работали безопасно, использовали все средства безопасности, чтобы не было несчастных случаев", – сказала она.
По словам собеседницы, литовские работодатели принимают иностранцев потому, что на некоторые рабочие места литовцы не идут.
"Вот и ищут ту соломинку, чтобы работать, создавать услуги или продукты, нужна рабочая сила. Если есть возможность принять литовца – всегда отдаем ему предпочтение", – сказала Малдутите.