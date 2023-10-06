В Литве растет число работников из Средней Азии, их привлекают хорошие зарплаты

"Из-за определенных ограничений стало меньше белорусов и россиян. Раньше доминировали именно эти страны, сейчас наблюдается снижение. Соответственно, работодатели ищут возможность привезти работников из других стран. Тут появляются страны Средней Азии, жителям которых и зарплаты и рабочие места в Литве кажутся привлекательными, они заинтересованы", – сказала Синкявиче.

По ее словам, обычно эти люди работают в транспортном или строительном секторе.

"Немного меняется цветовой спектр стран, но особых изменений нет на рынке труда", – сказала Синкявиче.

По ее словам, есть работники из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Доминируют те же третьи страны: Беларусь, Украина , но мы замечаем, что стало больше граждан стран Средней Азии", – сказала она.

"На самом деле мы заметили, что из ЕС приезжают высококвалифицированные специалисты, чаще всего они занимают руководящие позиции, места квалифицированных работников, доминируют граждане Австрии, Дании, Нидерландов, Германии , Франции.

Заместитель директора Службы занятости Гедре Синкявиче сказала, что число жителей ЕС , работающих в Литве сокращается, зато стало больше граждан стран Средней Азии.

По словам вице-председателя Литовской конфедерации работодателей Аурелии Малдутите, несмотря на то, что работников из стран Средней Азии становится больше, их пока немного.

"Я думаю, что пока на рынке у нас немного работников из стран Средней Азии. Цифры Службы занятости показали, что это всего 4%, но это потому, что у нас было много белорусов, украинцев, сейчас одни вернулись на войну, другие не могут здесь работать, вот мы и ищем работников в других странах", – сказала она.

По ее словам, нанимая работников из Средней Азии, работодатели не экономят.

"Мы всегда принимаем литовцев, если их находим, на самом деле все работники из других стран - это дополнительные расходы для работодателей, плюс языковая разница, это проблема инструктажа на другом языке, это культурная разница и др", – сказала Малдутите.

По ее словам, такие работники приезжают в Литву зарабатывать.