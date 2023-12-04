В Литве растет число компаний, выплачивающих зарплату сотрудникам еженедельно: плюсы и минусы

Некоторые люди должны пересмотреть свои привычки
По словам Риты Каравайтиене, менеджера по маркетингу CV-Online LT, на более менее квалифицированных позициях обычно выплачивается еженедельно.
"Чаще всего это работа на производствах, складах, погрузочно-разгрузочные работы, работа оператора производственных линий, упаковщики, кладовщики - те должности, на которые не так просто найти работников. Компании ищут решения, чтобы привлечь таких сотрудников. В самом объявлении о вакансии они пишут не только название должности, но и то, что они могут платить зарплату еженедельно", - сказала она.
По ее словам, кандидаты находят этот вариант привлекательным по нескольким причинам.
"Безработные или потерявшие работу на длительный срок люди с трудом возвращаются на рынок труда - они часто сталкиваются с финансовыми проблемами. Не секрет, что у них есть долги или другие финансовые проблемы, и иногда еженедельная выплата становится для них привлекательным стимулом, чтобы вновь вернуться на рынок труда. Кроме того, молодые кандидаты хотят как бы привязаться к компании, понять, хорошо это или плохо, нравится или нет. А здесь - я поработал неделю, мне понравилось, мы работаем дальше, я получу зарплату", - говорит Р. Каравайтиене.
По ее словам, такие еженедельные выплаты участились в пандемический и постпандемический периоды.
"Мы видим, что в этот период было много литовцев, которые вернулись из других стран и привезли с собой практику еженедельных выплат зарплаты. Они просто привезли с собой привычку управления своими финансами с еженедельной зарплатой, и они хотят, чтобы такая же практика была и в Литве", - говорит менеджер по маркетингу CV-Online LT.
Однако к такой практике другим работникам нужно ееще привыкать.
"В целом, чтобы сводить концы с концами, нужно быть финансово грамотным. У вас должна быть определенная привычка, вы должны привыкнуть получать деньги еженедельно и очень тщательно их распределять. Те, кто привез эту практику из других зарубежных стран, - для них это обычное дело", - говорит Р. Каравайтене.
Беспроигрышный вариант
По словам Р. Каравайтиене, заметно, что объявления с предложением еженедельной зарплаты в основном ориентированы на маленькие города, где и так непросто найти сотрудников.
"У компаний может быть разный опыт общения с работниками, у работников - разный опыт общения с компаниями, как платежеспособными, так и неплатежеспособными, и обе стороны стараются не рисковать. Компании еженедельно показывают, что стабильно выплачивают зарплату, и работники чувствуют себя увереннее, когда получают зарплату и знают, что не будет задержек по заработной плате", - сказала она.
По мнению менеджера по маркетингу CV-Online LT, в этой ситуации обе стороны могут чувствовать себя спокойнее, но для некоторых компаний это может создать дополнительные трудности.
"Если в компании расчет заработной платы происходит автоматически, то все в порядке. Если же автоматизированная система расчета зарплаты отсутствует, то еженедельное начисление зарплаты увеличивает расходы. Это также может потребовать привлечения дополнительного персонала, увеличения рабочего времени", - говорит Р. Каравайтиене.
Однако, по ее словам, все зависит от количества сотрудников в компании, которым необходимы такие условия.
"Если сотни людей нуждаются в зарплате каждую неделю, то компании, возможно, придется подумать, как оптимизировать начисление заработной платы, чтобы не делать лишней работы. Если же речь идет только об одном человеке, то, возможно, в этом нет ничего страшного", - говорит она.