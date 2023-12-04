В Литве растет число компаний, выплачивающих зарплату сотрудникам еженедельно: плюсы и минусы

"Безработные или потерявшие работу на длительный срок люди с трудом возвращаются на рынок труда - они часто сталкиваются с финансовыми проблемами. Не секрет, что у них есть долги или другие финансовые проблемы, и иногда еженедельная выплата становится для них привлекательным стимулом, чтобы вновь вернуться на рынок труда. Кроме того, молодые кандидаты хотят как бы привязаться к компании, понять, хорошо это или плохо, нравится или нет. А здесь - я поработал неделю, мне понравилось, мы работаем дальше, я получу зарплату", - говорит Р. Каравайтиене.

"Чаще всего это работа на производствах, складах, погрузочно-разгрузочные работы, работа оператора производственных линий, упаковщики, кладовщики - те должности, на которые не так просто найти работников. Компании ищут решения, чтобы привлечь таких сотрудников. В самом объявлении о вакансии они пишут не только название должности, но и то, что они могут платить зарплату еженедельно", - сказала она.

По словам Риты Каравайтиене, менеджера по маркетингу CV-Online LT, на более менее квалифицированных позициях обычно выплачивается еженедельно.

По ее словам, такие еженедельные выплаты участились в пандемический и постпандемический периоды.

"Мы видим, что в этот период было много литовцев, которые вернулись из других стран и привезли с собой практику еженедельных выплат зарплаты. Они просто привезли с собой привычку управления своими финансами с еженедельной зарплатой, и они хотят, чтобы такая же практика была и в Литве", - говорит менеджер по маркетингу CV-Online LT.

Однако к такой практике другим работникам нужно ееще привыкать.

"В целом, чтобы сводить концы с концами, нужно быть финансово грамотным. У вас должна быть определенная привычка, вы должны привыкнуть получать деньги еженедельно и очень тщательно их распределять. Те, кто привез эту практику из других зарубежных стран, - для них это обычное дело", - говорит Р. Каравайтене.

Беспроигрышный вариант

По словам Р. Каравайтиене, заметно, что объявления с предложением еженедельной зарплаты в основном ориентированы на маленькие города, где и так непросто найти сотрудников.