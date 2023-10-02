В Литве рассчитана предполагаемая рыночная стоимость электроэнергии на 2024 год

Также совет сообщает, что определил предполагаемую рыночную цену на электроэнергию на первое полугодие 2024 года на уровне 9,753 цента/кВтч (почти в 4 раза ниже, чем была установлена на второе полугодие 2023 года).
Предполагаемая рыночная цена на электроэнергию используется для формирования бюджета услуг, соответствующих общественному интересу (УСОИ) и расчета общественной цены на электроэнергию.
Конечная стоимость электроэнергии для бытового потребителя состоит из закупочной цены; цены на услуги, соответствующие общественному интересу; цены на системные услуги; цены на услуги передачи; цены на распределительные услуги в сетях среднего и низкого напряжения; цены снабжения; дополнительной составляющей к цене распределения.