В Литве раскрыта схема обхода санкций, когда уехавшие в Россию тягачи там и остаются

Как указано в сообщении, совместные действия КСТ и ЛАБТ на Мядининкском и Шальчининкском дорожных постах начались во вторник, 18 июня. В ходе двухдневного рейда проверялись грузовые транспортные средства, перевозящие товары в Беларусь и Россию.
В ходе проверок были зафиксированы систематические нарушения, которые используются как инструмент для обхода санкций ЕС против России и Беларуси, помогая некоторым компаниям находить лазейки для незаконной деятельности.
Сотрудники утверждают, что выявили схему обхода санкций, запрещающих экспорт грузовых автомобилей в Россию и Беларусь и транзит таких транспортных средств через Россию (за исключением перевозки товаров).
Грузовые тягачи с полуприцепами зарегистрированных в Литве хозяйствующих субъектов выезжают в указанные страны якобы для перевозки грузов или едут за ними, но так и не возвращаются, вероятно, за границей их просто перерегистрируют.
Аналогичная ситуация наблюдается и с легковыми автомобилями класса люкс – замечено, что отдельные лица регистрируют на свое имя такие транспортные средства, которые выезжают в вышеупомянутые страны, но затем не возвращаются в Литву. Таким образом пытаются избежать ужесточенного контроля, применяемого таможней Литовской Республики в связи с возможным въездом автомобилей в Россию.
Таможенники отмечают, что деятельность таких компаний будет отслеживаться. В ближайшее время на пограничных постах будут усилены совместные меры контроля обоих учреждений, будут проводиться регулярные рейды и детальные проверки.
Статья 15 Закона о международных санкциях за подобные нарушения санкций предусматривает в отношении юридических лиц штраф в размере до 100 процентов стоимости товара и не менее 10 тысяч евро.