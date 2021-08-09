В Литве протестуют курьеры Wolt: нам нужны переговоры, а не дискуссия

Акция протеста около сквера в Ужуписе началась в 11 ч. По выданному полицией разрешению курьеры на 5 минут блокировали движение на ул. Ужупё.
"Курьер - не птица, по прямой летать не может", – скандировали они.
С курьерами вышел поговорить представитель компании Wolt в странах Балтии Симон Рунцхаймер и пригласил их в офис для беседы.
Однако курьеры после обращения главы Ассоциации курьеров Вука Вукотича, стали свистеть, выразив таким образом свою позицию и сказали, что они выступают за равноправные переговоры, им не нужна еще одна дискуссия.
"Нам нужны переговоры. Ведь мы партнеры. Не так ли?", – спросил один из участников забастовки.
"До сих пор базовый тариф за доставку был 3 евро с надбавкой за расстояние больше 3 км. Однако сейчас Wolt уже измеряет не реальное расстояние, а расстояние по прямой на карте, как будто курьеры летают на вертолетах. Порой реальное расстояние бывает в два раза длиннее", – сказал в пятницу глава ассоциации курьеров Вук Вукотич.
"2,5 евро за доставку? Это никуда не годиться. Плюс километры измеряют по прямой линии. Компания намерена экономить за счет курьеров", – сказал курьер Линас.
Курьеры на удаленных встречах с руководством 27–29 июля уже высказали свои замечания, но их критику не услышали.
"У меня нет иного объяснения – нас считают дураками. Мы посчитали разницу между нынешним и прежним порядком, доходы некоторых велосипедистов снизятся на 1/4", – сказал Линас.
Курьеры требуют оставить в силе базовую плату 3 евро за доставку, считать реальное расстояние и платить надбавки за работу в выходные дни. По данным ассоциации, от платформы 9 августа планировали отключиться 400 курьеров Wolt в трех крупнейших городах страны.
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