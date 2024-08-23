В Литве: производитель домов и бань увольняет всех работников

Гаргждайская компания Dolena, которая производила деревянные дома и бани, увольняет всех своих работников. Увольнения запланированы на сентябрь, а кредиторы договорились решить вопрос банкротства без суда. Ранее компания информировала СМИ о том, что остановились заказы в Норвегии.