В Литве продукты дорожают быстрее, чем в других странах ЕС, торговцы объяснили причину

На прошлой неделе в социальных сетях экономисты обсуждали причины того, что продукты в Литве подорожали больше, чем в других странах ЕС. Были высказаны предположения, будто розничные торговцы - торговые сети, торговцы на рынках и др. - применяют более высокие наценки с целью наживы.

Торговцы эти предположения отклоняют. Они утверждают, что вынуждены повышать цены из-за поставщиков.

Сами представители торговых сетей либо отказались комментировать цены илибо заверяли, что во всем виноваты поставщики. Они сказали, что стараются конкурировать, объявляют акции, предлагают скидки.

Пресс-секретарь сети Norfa дарюс Рилишкис сказал, что торговцы не могут искусственно увеличить цены или договориться об их повышении.

"В Литве между торговцами большая конкуренция, поэтому невозможно специально договориться о повышении цен. Все регулирует рынок. Торговцы борются за покупателей. Снижают цены, как могут. Но темпы роста цен остаются большими. Тем более, что дороже стоит перевозка, электричество. Что касается наценок, то их структура разная. У нас есть разные товары. Некоторые мы продаем в убыток. Но эти товары остаются в ассортименте, поскольку покупатели к ним привыкли, если их не найдут, уйдут к конкурентам. Но бльшую часть продаем с прибылью, иначе мы не смогли бы работать", – сказла представитель сети.

Пресс-секретарь торговой сети Iki Вайда Будрене сказала, что товары покупают и в Литве и за границей.

"Изменение цен зависит от производителя, от договоров с ним, от договоров с поставщиками сырья и т.д. Мы видим, что поставщики повышают цены, производители повышают. В некоторых категориях в этом году цены выросли в несколько раз. Надо отметить, что сами цены в Литве какое-то время были одними из самых низких в ЕС, поэтому в процентном отношении этот рост кажется выше", – сказала Будрене.

Пресс-секретарь Maxima Эрнета Дапкене заверила, что они стараются обеспечить покупателям максимально низкие цены.

"Мы хотим гарантировать покупателям наиболее приемлемые цены, ведем переговоры с поставщиками и производителями. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы цены выросли как можно меньше, но понимаем, что дорожает и сырье и энергоресурсы, все это сказавается на ценах. Ценовая политика - это коммерческая тайна", – сказала она.

Представитель сети Rimi Габриэле Шеренене сказала, что компания старается сохранить конкурентоспособность. "Мы заинтересованы в привлечении клиентов, поэтому стараемся предложить конкурентоспособные цены. Мы действуем в рамках закона о конкуренции, поэтому мы не можем подробно комментировать ценовую политику", – сказала она.

Представитель сети Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что они тенденции и изменения цен не комментируют.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что на рост цен влияют торговцы, они поднимают цены, предполагая, что жители все равно будут покупать товары. В Facebook он писал, что в апреле годовой рост цен был самым большим в ЕС и составил 22,1%.

"Давайте поищем виноватого, что все так любят делать. Для сравнения возьму Германию, где цены выросли на 8,5%.

Начнем с цен на импорт. Цены на эти товары за год выросли на 21%, в Германии - на 20%. Значит и для нас и для немцев импортные товары подорожали значительно.

Давайте сравним цены на продукты питания. В Литве они за год выросли на 17%, в Германии на 14%. Разница 3%, я бы сказал - это немного, значит цены в обеих странах в розничной торговле выросли примерно одинаково" – сказал экономист.

Возникает вопрос, почему при одинаковом росте цен в Литве продукты в конечном счете подорожали в 2,5 быстрее?

"На розничном рынке в Литве некоторые товары подорожали намного больше, чем в Германии. Например, овощи в Литве подорожали на 37%, а в Германии на 9%. Молочные продукты в Литве подорожали на 31%, а в Германии на 9,3%. Соль и соусы в Литве стали на 22% дороже, а в Германии - на 3,6%.

Овощи в Литве подорожали уже летом прошлого года из-за плохого урожая, и это сказалось на инфляции.

Литва особенно выделяется подорожанием молочных товаров. Однако и закупочные цены на молоко в Литве выросли больше, чем в других странах - на 49% за год и эта цена уже выше, чем в Германии. Но при этом молоко и сливочное масло в Германии и в Литве стоят практически столько же. С подорожанием соли всем, наверное, все ясно", – прокомментировал цены Повилаускас.

Он сказал, что сложно коротко объяснить, почему в Литве так выросли цены.

"В Литве цены на продукты до 2021 года были намного ниже, чем в Западной Европе (86% средних по ЕС) и это один из факторов повышения. Может розничные и рыночные торговцы сделали слишком большие наценки, увидев, что люди все равно покупают? Может, но доказать это сложно. Очевидно одно - в публичном пространстве сейчас ясно формируют мнение, что продукты будут дорожать, чтобы убедить покупателей покупать и не задавать слишком много вопросов", – заметил экономист.

С похожим мнением выступали и другие экономисты.

Антимонопольная служба не комментировала возможные расследования на рынке, но заметила, что за ситуацией следят, а по законам за картельные соглашения в Литве грозят большие штрафы.

Напомним, что по последним данным, инфляция в Литве уже превысила рост зарплат.