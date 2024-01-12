В Литве продолжает увеличиваться разница между ценами на бензин и дизельное топливо

Средние цены на топливо – самые низкие среди стран Балтии, а бензин по-прежнему дешевле, чем в Польше.
В Литве с начала октября бензин стал дешевле дизельного топлива, и эта разница в цене за неделю увеличилась на 0,03 евро/л и уже достигает 0,09 евро/л.
8 января 2024 года средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,51 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,42 евро/л. Средняя цена на бензин на прошлой неделе снизилась на 0,3%, или 0,004 евро/л, а на дизельное топливо выросла на 1,3%, или 0,019 евро/л.
Средние цены на бензин за неделю выросли в Эстонии и Германии (2,3% и 1% соответственно).
Средние цены в Литве, Латвии и Польше снизились на 0,1-0,6%. Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,44 евро/л и на 0,02 евро/л выше, чем в нашей стране. Для сравнения, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,66 евро/л и 1,58 евро/л соответственно.
Средние цены на дизельное топливо увеличились в Литве, Эстонии и Германии (0,8-2,3%).
Средние цены снизились в Латвии и Польше (на 0,1% и 0,5% соответственно).
Цена на дизельное топливо в Литве на 0,03 евро/л выше средней цены на дизельное топливо в Польше.
В Эстонии и Латвии средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,56 евро/л и 1,58 евро/л соответственно.
Средние цены на бензин в странах Балтии сейчас на 2,7-3,7% ниже, чем 12 месяцев назад, а в Польше и Германии цены выше – на 3,1% и 5,1% соответственно.
За последние 12 месяцев средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах снизились на 5,9-10,1%, за этот период больше всего бензин подешевел в Литве – 3,7%, дизельное топливо – в Эстонии – 10,1%.
ЛАЭ напоминает, что в декабре 2023 года оптовые цены на топливо снизились: бензин подешевел на 0,02 евро/л, дизельное топливо – на 0,05 евро/л.
За первую декаду января 2024 года оптовые цены на бензин несколько снизились – на 0,001 евро/л, а цены на дизельное топливо выросли на 0,04 евро/л.