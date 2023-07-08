В Литве продажи многоразовых пакетов растут беспрецедентными темпами

Розничные сети выбрали разные стратегии продажи пакетов. Некоторые ожидают, что покупатели будут честными и сообщат кассиру, принесли ли эти пакеты из дома или взяли в магазине. «На кассе покупателю достаточно сказать, что взял пакеты при покупке, а на кассах самообслуживания покупателю необходимо отсканировать наклейку с так называемым штрих-кодом и ввести количество пакетов, которые он использовал», — пояснила представитель Lidl Lietuva по связям с общественностью Лина Скярсите.

Как и ожидалось, нововведение получило не только поддержку, но и негативные отклики. Кто-то говорит, что доплачивать за полиэтиленовые пакеты неудобно, а кто-то считает, что это еще и дорого. «Это кажется дешево, но если посчитать...», - сказала женщина. Однако торговцы отмечают, что большинство покупателей не жалуются на платные пакеты. «Не сердятся, на самом деле все с пониманием к этому относятся», — сказала руководитель Rimi по коммерческим операциям Ольга Сухочева.

Есть люди, которые говорят, что пакеты должны были облагаться налогом раньше, потому что это побуждает использовать меньше пакетов. «Я свой пакет принесла», — поделилась женщина. «Я стараюсь как можно меньше использовать пластиковых пакетов, потому что они сильно захламляют окружающую среду, люди разбрасывают их повсюду, поэтому считаю, что это очень разумное решение», — сказал парень.

Maxima применяет аналогичную практику. «Когда покупатель подходит к кассе, он должен сказать, сколько пакетов он купил. Мы, на самом деле, верим в сознательность и честность наших покупателей, в то, что они будут открытыми и ответственными и скажут нам, сколько пакетов они взяли», — поделилась представитель торговой сети Maximа по связям со СМИ Раминта Гяцявичюте.

Другие торговые сети решили продавать одноразовые пакеты как обычные товары. «На всех пакетах есть штрих-код, и его нужно сканировать на кассе. Это очень просто и очень легко отличить, какие из них нужно сканировать, а какие нет», — сказала , представитель Rimi О. Сухочева.

Цель - уменьшить ущерб природе