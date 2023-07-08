В Литве продажи многоразовых пакетов растут беспрецедентными темпами

Не все осуждают нововведение
Есть люди, которые говорят, что пакеты должны были облагаться налогом раньше, потому что это побуждает использовать меньше пакетов. «Я свой пакет принесла», — поделилась женщина. «Я стараюсь как можно меньше использовать пластиковых пакетов, потому что они сильно захламляют окружающую среду, люди разбрасывают их повсюду, поэтому считаю, что это очень разумное решение», — сказал парень.
Как и ожидалось, нововведение получило не только поддержку, но и негативные отклики. Кто-то говорит, что доплачивать за полиэтиленовые пакеты неудобно, а кто-то считает, что это еще и дорого. «Это кажется дешево, но если посчитать...», - сказала женщина.
Однако торговцы отмечают, что большинство покупателей не жалуются на платные пакеты. «Не сердятся, на самом деле все с пониманием к этому относятся», — сказала руководитель Rimi по коммерческим операциям Ольга Сухочева.
Стратегии продажи пакетов
Розничные сети выбрали разные стратегии продажи пакетов. Некоторые ожидают, что покупатели будут честными и сообщат кассиру, принесли ли эти пакеты из дома или взяли в магазине. «На кассе покупателю достаточно сказать, что взял пакеты при покупке, а на кассах самообслуживания покупателю необходимо отсканировать наклейку с так называемым штрих-кодом и ввести количество пакетов, которые он использовал», — пояснила представитель Lidl Lietuva по связям с общественностью Лина Скярсите.
Maxima применяет аналогичную практику. «Когда покупатель подходит к кассе, он должен сказать, сколько пакетов он купил. Мы, на самом деле, верим в сознательность и честность наших покупателей, в то, что они будут открытыми и ответственными и скажут нам, сколько пакетов они взяли», — поделилась представитель торговой сети Maximа по связям со СМИ Раминта Гяцявичюте.
Другие торговые сети решили продавать одноразовые пакеты как обычные товары. «На всех пакетах есть штрих-код, и его нужно сканировать на кассе. Это очень просто и очень легко отличить, какие из них нужно сканировать, а какие нет», — сказала , представитель Rimi О. Сухочева.
Цель - уменьшить ущерб природе
В конце прошлого года литовский Сейм принял решение о запрете бесплатной раздачи пластиковых пакетов. Это направлено на снижение ущерба, который они наносят природе. Литва — страна, потребляющая самое большое количество тонких полиэтиленовых пакетов в Европе. В 2020 году на одного жителя Литвы приходилось около 250. Меньше всего их понадобилось жителям Бельгии, Люксембурга и Австрии. «Розничные сети заявили, что через определенный промежуток времени, до полугода, если существенных изменений не произойдет, цена будет изменена, но если и это не поможет, то очевидно, что нужно будет идти по опыту других стран и подумать об изъятии этих пластиковых пакетов из торговли», - сказал член парламентской фракции демократов «Во имя Литвы» Томас Томилинас.
Изменения уже видны
Клиенты торговой сети Maximа использовали в месяц около 15 млн пластиковых пакетов. Теперь цель состоит в том, чтобы уменьшить это число как минимум вдвое. По словам торговцев, изменения уже видны. «Продажи показывают, что в июне люди купили в два раза больше многоразовых сумок, чем в мае», — сказала представитель сети Maximа по связям со СМИ Р. Гяцявичюте.
Люди все чаще выбирают альтернативные варианты. «Мы замечаем, что люди действительно хотят выбирать многоразовые, более экологичные альтернативы и покупать многоразовые пакеты. Эти пакеты можно стирать, сушить и использовать снова», — сказала представитель Lidl Lietuva Л. Скярсите. С этим согласилась и представитель торговой сети RIMI. «Продажи многоразовых сумок значительно выросли. До этого они были почти непокупаемым товаром, а сейчас составляют несколько тысяч в день», —сказала О. Сухочева. Продавцы сами решат, куда направить собранные средства: вложить в просвещение покупателей или рассматривать их как дополнительный доход.