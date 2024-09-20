В Литве продажи квартир в августе выросли на 9,7%

По словам руководителя 1Partner LT Виктораса Рачковскиса, восемь крупнейших сделок месяца превысили сумму в 600 тыс. евро. Их общая стоимость составила 6,62 млн евро, что на 30 проц. ниже, чем в июле, когда стоимость заключенных сделок составила на 9,51 млн евро.

„Практически все крупнейшие сделки с квартирами в августе были заключены в Вильнюсе, только одна – в Каунасе. Большинство таких сделок было заключено на вторичном рынке, а средняя стоимость одного квадратного метра обычно находилась в пределах 3,7 тыс. евро и 5,5 тыс. евро. Эти цены гораздо ниже, чем в предыдущие месяцы“, – прокомментировал В. Рачковскис Verslo žinios.