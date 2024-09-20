2024.09.20 12:39

В Литве продажи квартир в августе выросли на 9,7%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
продажи квартир в августе выросли на 9,7 %
продажи квартир в августе выросли на 9,7 %
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Август этого года отмечен улучшением показателей на рынке квартир, однако ни одна из сделок не переступила черту в 1 млн евро. Всего в Литве в прошлом месяце было заключено 2758 сделок купли-продажи квартир, а квартирный сегмент, по сравнению с июлем, вырос на 9,7 проц., сообщает издание Verslo žinios.

По словам руководителя 1Partner LT Виктораса Рачковскиса, восемь крупнейших сделок месяца превысили сумму в 600 тыс. евро. Их общая стоимость составила 6,62 млн евро, что на 30 проц. ниже, чем в июле, когда стоимость заключенных сделок составила на 9,51 млн евро.

„Практически все крупнейшие сделки с квартирами в августе были заключены в Вильнюсе, только одна – в Каунасе. Большинство таких сделок было заключено на вторичном рынке, а средняя стоимость одного квадратного метра обычно находилась в пределах 3,7 тыс. евро и 5,5 тыс. евро. Эти цены гораздо ниже, чем в предыдущие месяцы“, – прокомментировал В. Рачковскис Verslo žinios.

Самая дорогая квартира, проданная в августе в Вильнюсе, на улице Дайлиджю, стоила 950 тыс. евро. За ней следует квартира в Вильнюсе на улице К. Калинауско, проданная за 725 тыс. евро.

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