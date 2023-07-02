В Литве процентные ставки одни из самых высоких в еврозоне: остановку роста прогнозируют осенью

"Европейская межбанковская ставка предложения (еuribor) во всех странах одинаковая. В Литве такая разница в процентной ставке на ипотеку, жители Литвы платят одни из самых высоких процентов. Это от того, что в Литве и в Латвии у нас нет такого продукта, как ипотека с фиксированной ставкой, поэтому, по мере роста еuribor, растет и плата жителей по ипотеке. Это инертное действие в Литве", – сказала эксперт в сфере финансов Екатерина Говина.

Действительно ли с этим ничего не может сделать Центробанк Литвы?

"ЦБ месяц назад представил предложение. Конечно, оно связано с новыми ипотечными кредитами. В случае с теми, кто уже взял ипотеку, это поможет немногим. Я бы предложила жителям подумать о рефинансировании долга в другом кредитном ведомстве. Это необязательно наилучший выход

для всех, но некоторым это поможет уменьшить расходы", – сказала Говина.

По ее словам, рефинансировать кредит можно в том же кредитном ведомстве, но тут переговорческие позиции будут слабее.