В Литве процентные ставки одни из самых высоких в еврозоне: остановку роста прогнозируют осенью

"Европейская межбанковская ставка предложения (еuribor) во всех странах одинаковая. В Литве такая разница в процентной ставке на ипотеку, жители Литвы платят одни из самых высоких процентов. Это от того, что в Литве и в Латвии у нас нет такого продукта, как ипотека с фиксированной ставкой, поэтому, по мере роста еuribor, растет и плата жителей по ипотеке. Это инертное действие в Литве", – сказала эксперт в сфере финансов Екатерина Говина.
Действительно ли с этим ничего не может сделать Центробанк Литвы?
"ЦБ месяц назад представил предложение. Конечно, оно связано с новыми ипотечными кредитами. В случае с теми, кто уже взял ипотеку, это поможет немногим. Я бы предложила жителям подумать о рефинансировании долга в другом кредитном ведомстве. Это необязательно наилучший выход
для всех, но некоторым это поможет уменьшить расходы", – сказала Говина.
По ее словам, рефинансировать кредит можно в том же кредитном ведомстве, но тут переговорческие позиции будут слабее.
На вопрос, когда остановится рост процентной ставки, Говина ответила, что осенью рост должен прекратиться. Но это не значит, что ставка снизится.
Она напомнила, что ЕЦБ использует повышение ставки как рычаг для снижения инфляции.