В Литве приступает к работе миссия МВФ

С 15 по 21 ноября эксперты МВФ ознакомятся с общей макроэкономической ситуацией в Литве, поинтересуются фискальной политикой, энергетическим сектором, приоритетами правительства в сфере экономики и реформ, ситуацией в финансовом секторе, включая финтех и банковское дело, тенденции сектора и основные риски.

Эксперты уделят внимание проекту государственного бюджета на 2023 год, инфляции и мерам по управлению ею, а также энергетическим кризисом.

Члены миссии МВФ встретятся с руководством Центробанка Литвы, представителями Министерства финансов и других государственных учреждений и частного сектора.

Последний раз миссия МВФ посещала Литву в июне этого года.