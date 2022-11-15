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Во вторник в Литве приступает к работе миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Борхой Грасией.
В Литве приступает к работе миссия МВФ
© Reuters / Scanpix

С 15 по 21 ноября эксперты МВФ ознакомятся с общей макроэкономической ситуацией в Литве, поинтересуются фискальной политикой, энергетическим сектором, приоритетами правительства в сфере экономики и реформ, ситуацией в финансовом секторе, включая финтех и банковское дело, тенденции сектора и основные риски.

Эксперты уделят внимание проекту государственного бюджета на 2023 год, инфляции и мерам по управлению ею, а также энергетическим кризисом.

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Члены миссии МВФ встретятся с руководством Центробанка Литвы, представителями Министерства финансов и других государственных учреждений и частного сектора.

Последний раз миссия МВФ посещала Литву в июне этого года.

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