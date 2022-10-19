В Литве принимают новый закон, введут плату за одноразовые тонкие пакеты

На одноразовые пластиковые пакеты введут символическую плату, которая, как надеются авторы закона, заставят людей задуматься, точно ли во всех случаях нужен дополнительный пакет, а может стоит использовать многоразовый?

Такую поправку к закону больше чем год назад инициировали член фракции Партии свободы Каспарас Адомайтис с консерваторами, либералами и представителями демократов "Во имя Литвы".

"Основная цель этого закона - менять поведение покупателя и уменьшить избыточное использование пластика, мы не собираемся полностью запрещать использовать эти пакеты, ведь бывают случаи, когда без них не обойтись.

Вред пластиковых пакетов кроется в двух аспектах. Во-первых, их чаще всего выбрасывают вместе с обычным мусором, не сортируют. Во-вторых, их практически невозможно переработать, поскольку они почти всегда грязные, их невозможно собрать отдельно. Поэтому надо ограничивать избыточное использование таких пакетов", – сказал Адомайтис.

По его словам, плату за такие пакеты будут устанавливать сами торговые центры. Например, сеть Rimi в Эстонии берет за каждый такой пакет 5 центов.

Адомайтис заметил, что вопрос использования этих пакетов сейчас решают многие страны, в части стран ввели использование компостируемых пакетов.

"Но и компостируемые пакеты - не идеальное решение – обычно никто их не компостирует, ведь для этого нужны особые условия, в результате окружение еще больше загрязняется микропластиком", – сказал он.

Политик отмечает, что за пакеты, в которые работники магазина фасуют мясо и рыбу платить не придется.

Представители торговых сетей отмечают, что потребление тонких пакетов снижается,но незначительно.

Ежегодно во всем мире производят 5 триллионов пластиковых пакетов, для разложения каждого из них требуется 1000 лет.

Почти 513 млн. тонн пластика ежегодно попадает в океаны, в числе этих отходов есть и пластиковые пакеты.

Специалисты отмечают, что после разложения пластика собрать микропластик из окружения почти невозможно.