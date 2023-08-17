17 августа 2023 г. 13:02

В Литве представлен первый автомат по приему тары нового образца

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

17 августа в Вильнюсе у магазина Rimi Šiaurės miestelis был открыт первый в Литве автомат по приему тары (фандомат) нового типа Tomra R1, в него одновременно можно поместить 100 упаковок – пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Глава компании "Администратор системы залога" (Užstato sistemos administratorius) Гинтарас Варнас сказал, что система автоматизированного сбора тары в Литве действует уже 7 лет, а новый фандомат позволит людям сэкономить время.

"Система способствует правильной утилизации упаковок. За год на рынок попадает 700 млн. единиц тары и 90% возвращается назад. До введения системы залога собирали всего 30% единиц, благодаря системе ежегодно собирают на 60% или 500 млн. бутылок в год", – сказал журналистам Варнас.

"Сейчас надо вкладывать в фандоматы по одной бутылке, это занимает много времени. Новый автомат устроен иначе, в него можно засыпать сразу все бутылки (до 100 шт), он сам их посчитает в течение минуты", – заметил Варнас.

Один такой фандомат стоит 200 000 евро. В этом и в следующем году появятся 10 таких фандоматов.

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