В Литве предлагается повысить тариф налога на прибыль для банков

Предусматривающие это поправки к Налогу на прибыль зарегистрировали члены Сейма социал-демократы Гинтаутас Палуцкас и Раса Будбергите.

По их расчетам, при показателях прибыли банков в 2023 году в случае повышения тарифа госбюджет будет потенциально собирать до 100 млн. евро поступлений в год, которые можно будет использовать для нужд государства.

"Председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус и министр финансов Гинтаре Скайсте публично утверждали, что прибыль литовских банков и кредитных учреждений в 2023 г., по сравнению с 2022 г., может увеличиться в 2 раза и составить почти 1 млрд. евро.

Прибыль банков увеличивалась без каких-либо особых усилий с их стороны, благодаря внешним факторам, а увеличивающуюся прибыль банков приносят жители Литвы, в частности семьи, взявшие жилищные кредиты. По этим причинам было бы рационально ввести больший тариф налога на прибыль для банков и кредитных учреждений, а собранные средства использовать для важнейших нужд государства – социальное сплочение, образование, здравоохранение, охрану края и сокращение госдолга", - в пояснительной записке утверждают авторы проекта Г. Палуцкас и Р. Будбергите.

Предлагается, чтобы поправки к Закону о налоге на прибыль вступили в силу 1 января 2024 г.

В настоящее время в законе предусматривается дополнительный 5-процентный тариф налога на прибыль для банков и кредитных учреждений, если их прибыль превышает 2 млн. евро.