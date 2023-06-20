В Литве появится первый солярный парк на месте бывшей свалки

Это будет первый в Литве солярный парк, размещенный на территории бывшей свалки, где никакая другая коммерческая деятельность невозможна. Парк солнечных модулей назван в честь Орла — такое название ему было решено дать из-за соседства с орланами-крикунами. Завершить строительство "Орлиного солярного парка" планируется к середине декабря этого года. Так что в следующем году электростанция уже будет производить зеленую электроэнергию. Инвестиции в проект составят более 3 млн. евро.

"Следуя своей экологической миссии и реализуя государственную политику устойчивого развития, мы стремимся внедрять в свою деятельность как можно больше устойчивых решений. В течение многих лет мы содержали закрытую промышленную кожевенную свалку, где не разрешена никакая деятельность. Поэтому мы решили "трудоустроить" эту свалку в целях природоохраны — на территории свалки мы построим "Орлиный солярный парк", который будет производить около 4 ГВтч устойчивой электроэнергии в год и сэкономит около 54 т CO2 в год", — сказал генеральный директор Toksika Арунас Дирвинскас.