2023 m. birželio 20 d. 09:12

В Литве появится первый солярный парк на месте бывшей свалки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Toksika
Toksika
ФОТО: Organizatorių nuotr.
Компания по утилизации опасных отходов Toksika сообщает о начале строительства нового парка солнечных панелей в Шяуляйском районе.

Солнечная электростанция мощностью 3859 МВт будет построена в селе Юргелишкяй Шяуляйского района. Место проекта – закрытая и обслуживаемая предприятием свалка отходов кожевенной промышленности Аукштракяй. Площадь будущего солнечного парка составляет 4 га. В парке будет установлено 5892 солнечных модуля.

Это будет первый в Литве солярный парк, размещенный на территории бывшей свалки, где никакая другая коммерческая деятельность невозможна.
Парк солнечных модулей назван в честь Орла — такое название ему было решено дать из-за соседства с орланами-крикунами.
Завершить строительство "Орлиного солярного парка" планируется к середине декабря этого года. Так что в следующем году электростанция уже будет производить зеленую электроэнергию. Инвестиции в проект составят более 3 млн. евро.

"Следуя своей экологической миссии и реализуя государственную политику устойчивого развития, мы стремимся внедрять в свою деятельность как можно больше устойчивых решений. В течение многих лет мы содержали закрытую промышленную кожевенную свалку, где не разрешена никакая деятельность. Поэтому мы решили "трудоустроить" эту свалку в целях природоохраны — на территории свалки мы построим "Орлиный солярный парк", который будет производить около 4 ГВтч устойчивой электроэнергии в год и сэкономит около 54 т CO2 в год", — сказал генеральный директор Toksika Арунас Дирвинскас.

Осуществлением проект строительства солярного парка займется ЗАО Energia futura, предоставляющая профессиональные решения в области солнечной энергетики с 2016 года.

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