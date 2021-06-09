"Свежая литовская картошка - долгожданный товар. Мы стараемся предоставить покупателям возможность приобрести ее как можно раньше. В этом году весна была холодная, но с начала лета картошка уже появилась на прилавках", – сказала представитель сети Iki Вайда Будрене.
Килограмм свежей картошки стоит 1,29 евро.
Директор компании Bulvių namai Ремигиюс Грумчюс сказал, что в этом году первую картошку копали 8 июня, а с 9 ее уже можно найти на прилавках магазинов.
В этом году, по его словам, первый урожай сняли на несколько дней позже, чем обычно. Виной тому - холодная и дождливая весна.
Фермер Римантас Жебараускас, который также занимается выращиванием ранней картошки, заметил, что ее начинают проращивать с января. В этом году картошку посадили в середине марта. Картофель пришлось защищать от заморозков с помощью специального оснащения.
Первая литовская картошка некрупная, крупный картофель появится только после Ивана Купалы.
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