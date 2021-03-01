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С 1 марта в Литве повышаются акцизы на табачные изделия. Это повышение будет последним в рамках плана табачных акцизов на 2019–2021 гг.
Rūkymas
Rūkymas
© Shutterstock

С понедельника пачка сигарет дорожает почти на 13 центов, пачка сигарилл или сигар – почти на 17 центов (если в пачке содержится 20 граммов облагаемого акцизами продукта), а пачка курительного табака в 30 граммов – почти на 42 цента.

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