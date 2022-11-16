В сфере услуг потребление электроэнергии снизилось на 4% до 0,826 ТВтч в июле-сентябре, в промышленности - на 6% до 1,065 ТВтч, при этом население потребило 0,722 ТВтч или на 0,5% меньше.
Снижение потребления было вызвано ценой на электроэнергию, говорит директор Отдела системного управления Litgrid Донатас Мателёнис.
"Общее падение потребления электроэнергии в значительной степени связано с ростом цен на рынке. В первую очередь начал экономить электроэнергию бизнес, между тем жители использовали ее почти столько же, сколько и в прошлом году. Эта ситуация изменилась в конце квартала, когда цены достигли своего пика в августе: жители также начали экономить, и уже в сентябре потребление электроэнергии было на 5,2% меньше, чем в том же месяце год назад", - сказал для пресс-релиза Мателёнис.
По данным Litgrid, общий спрос на электроэнергию в третьем квартале составил 2,948 ТВтч и был на 6% ниже, чем год назад.
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