В Литве потребителям электроэнергии с плавающими планами советуют задуматься о переходе к фиксированной цене

„Об изменении своего плана следует всерьез задуматься тем потребителям, которые на бирже выбрали плавающую цену. Поскольку как известно, летом, когда у нас производится много солнечной электроэнергии, ее стоимость в дневное время зачастую бывает низкой (...) Однако с приближением осени и зимы производство солнечной энергии снижается. Пользователям, выбравшим плавающие планы, следует подумать, что, возможно, стоит подписаться на фиксированную цену“, – пояснил Р. Поцюс в эфире радиостанции LRT в среду.
„Еще раз могу подтвердить, что смена поставщика электроэнергии для потребителей ничего не стоит. Независимые поставщики электроэнергии, согласно пояснениям ГСРЭ, не вправе налагать штрафы, санкции или другие платежи, связанные с расторжением договора“, – заверил он.
Р. Поцюс напомнил, что даже до принятия законопоправок требование об уплате неустойки было необоснованным. Поэтому, по его словам, ГСРЭ постоянно призывает независимых поставщиков вернуть эти деньги десяткам тысяч потребителей, с которых такие платы взимались.
„Позиция ГСРЭ заключается в том, что даже до изменения закона потребители не должны были платить какие-либо платежи, связанные со сменой поставщика электроэнергии. Мы это открыто объяснили и сейчас проводим аудит независимых поставщиков и пытаемся выяснить, сколько штрафов было уплачено и сколько потребителей это сделали“, – прокомментировал Р. Поцюс.
„И мы постоянно призываем, чтобы независимые поставщики вернули те суммы потребителям, которые их уплатили до изменения закона“, – отметил он.