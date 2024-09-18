В Литве потребителям электроэнергии с плавающими планами советуют задуматься о переходе к фиксированной цене

„Об изменении своего плана следует всерьез задуматься тем потребителям, которые на бирже выбрали плавающую цену. Поскольку как известно, летом, когда у нас производится много солнечной электроэнергии, ее стоимость в дневное время зачастую бывает низкой (...) Однако с приближением осени и зимы производство солнечной энергии снижается. Пользователям, выбравшим плавающие планы, следует подумать, что, возможно, стоит подписаться на фиксированную цену“, – пояснил Р. Поцюс в эфире радиостанции LRT в среду.