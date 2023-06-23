В Литве построят крупнейший IT-кампус в Европе за 100 млн евро

IT-кампус планируют построить на месте старой швейной фабрики в районе Науяместис, он должен открыться в 2024 году. Площадь кампуса составит 55 000 кв. м, на 20 000 больше, чем площадь кампуса стартапов Station F в Париже, который пока считается самым большим в Европе. Кампус в Вильнюсе вместит в себя офисные помещения на 5000 работников, аудитории для встреч и мероприятий. Также в кампусе планируют разместить 70–80 коливинг-лофтов, в которых можно будет арендовать жилье, бары, рестораны, салоны красоты и другие заведения. Работать IT-кампус будет круглосуточно.