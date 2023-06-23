23 июня 2023 г. 15:53

В Литве построят крупнейший IT-кампус в Европе за 100 млн евро

 
Forbes.ru
„Cyber City“ „Cloud“ architektų studijos vizualizacija
„Cyber City“ „Cloud“ architektų studijos vizualizacija

В Литве хотят построить самый большой IT-кампус в Европе, на его строительство потратят €100 млн. Кампус планируют открыть в 2024 году, в нем разместят офисные помещения, коливинг-лофты, бары, рестораны и другие заведения. Основатели проекта хотят создать в Вильнюсе «литовскую Кремниевую долину».

Литовская компания Tech Zity планирует построить в Вильнюсе крупнейший технологический кампус в Европе стоимостью €100 млн, пишет TechCrunch.

IT-кампус планируют построить на месте старой швейной фабрики в районе Науяместис, он должен открыться в 2024 году. Площадь кампуса составит 55 000 кв. м, на 20 000 больше, чем площадь кампуса стартапов Station F в Париже, который пока считается самым большим в Европе. Кампус в Вильнюсе вместит в себя офисные помещения на 5000 работников, аудитории для встреч и мероприятий. Также в кампусе планируют разместить 70–80 коливинг-лофтов, в которых можно будет арендовать жилье, бары, рестораны, салоны красоты и другие заведения. Работать IT-кампус будет круглосуточно.

Из запланированных €100 млн для реализации проекта пока выделено €30 млн, отмечает TechCrunch. Из них 80% транша внес соучредитель и главный операционный директор маркетплейса Vinted Мантас Микуцкас, остальное — основатель Tech Zity Дарюс Жакайтис. Первый этап предполагал покупку участка и зданий, а также закладку фундамента для реконструкции. На втором этапе Tech Zity рассчитывает получить €70 млн из различных источников, в том числе от банков и частных инвесторов, пишет издание.

Проект расположен неподалеку от комплекса Cyber City, в котором расположились штаб-квартиры таких стартапов, как Vinted и VPN-сервис Nord Security, отмечает TechCrunch. В разговоре с изданием Жакайтис рассказал, что эти два кампуса не конкурируют, а наоборот, будут сотрудничать, чтобы сделать этот район Вильнюса «своего рода литовской Кремниевой долиной».

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Forbes.ru
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии