В Литве построят крупнейший IT-кампус в Европе за 100 млн евро

Литовская компания Tech Zity планирует построить в Вильнюсе крупнейший технологический кампус в Европе стоимостью €100 млн, пишет TechCrunch.
IT-кампус планируют построить на месте старой швейной фабрики в районе Науяместис, он должен открыться в 2024 году. Площадь кампуса составит 55 000 кв. м, на 20 000 больше, чем площадь кампуса стартапов Station F в Париже, который пока считается самым большим в Европе. Кампус в Вильнюсе вместит в себя офисные помещения на 5000 работников, аудитории для встреч и мероприятий. Также в кампусе планируют разместить 70–80 коливинг-лофтов, в которых можно будет арендовать жилье, бары, рестораны, салоны красоты и другие заведения. Работать IT-кампус будет круглосуточно.
Из запланированных €100 млн для реализации проекта пока выделено €30 млн, отмечает TechCrunch. Из них 80% транша внес соучредитель и главный операционный директор маркетплейса Vinted Мантас Микуцкас, остальное — основатель Tech Zity Дарюс Жакайтис. Первый этап предполагал покупку участка и зданий, а также закладку фундамента для реконструкции. На втором этапе Tech Zity рассчитывает получить €70 млн из различных источников, в том числе от банков и частных инвесторов, пишет издание.
Проект расположен неподалеку от комплекса Cyber City, в котором расположились штаб-квартиры таких стартапов, как Vinted и VPN-сервис Nord Security, отмечает TechCrunch. В разговоре с изданием Жакайтис рассказал, что эти два кампуса не конкурируют, а наоборот, будут сотрудничать, чтобы сделать этот район Вильнюса «своего рода литовской Кремниевой долиной».