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В Литве открылись первые магазины-склады (dark stores, "темные магазины"). В них собирают заказанные по интернету товары и в короткое время доставляют клиентам. По словам экспертов, к такой модели в будущем перейдут многие платформы торговли в интернете – это будущее городов.
Bolt Market parduotuvė
Bolt Market parduotuvė
© Bendrovės nuotr.

Такая модель позволяет бизнесу эффективнее управлять процессами и автоматизировать их, наращивать число заказов.

"Темные магазины" отличаются от других тем, что потребители получают еду здесь и сейчас. Они делают заказ через приложение и видят путь курьера.

Владельцы этого бизнеса говорят, что заказ выполняют в течение 10-30 минут. В других интернет-магазинах заказ приходится ждать не меньше двух часов, а иногда и сутки.

Один из крупнейших примеров такого магазина-склада - немецкий Gorillas.

В странах Балтии в прошлом году стартовал магазин Bolt Market, в октябре 2021 г. такой магазин был открыт в Шнипишкес, потом в Каунасе.

В конце 2021 г. Barbora открыла первый такой гибридный магазин в Вильнюсе и планирует расширение в Каунасе и Клайпеде, а также в Латвии и Эстонии.

Компания Wolt открыла магазин dark store в Эстонии, сейчас планирует его открытие и в Литве.

По словам экспертов, рынок электронных магазинов в Литве заполнен: это Barbora сети Maxima, LastMile от Iki, Rimi.lt. Продукты доставляют Senukai и Pigu.lt.

Глава портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что неизвестно, актуальна ли услуга быстрой доставки в Литве.

"Это хорошо работает в крупных городах, но не такого масштаба, как Вильнюс, скорее – в Москве, Лондоне, где до магазина дойти проблематично. Один мой знакомый живет в Москве, рядом с его домом - магазин, который ему не нравится. До другого - два часа из жизни теряешь. Там такая доставка - выход. У нас магазинов много. В любом районе Вильнюса в течение 15 минут доберешься до нескольких разных магазинов пешком. Поэтому экономия времени тут - больше философский вопрос. Другой вопрос – ассортимент. Например, в Barborа – выбор большой, а в Wolt и Bolt будет ограниченный. Самый маленький ассортимент в Lidl - это 3600 наименований. Интересно, как все будет развиваться, но не думаю, что у такой доставки будет много преимуществ", – сказал эксперт.

Глава Bolt Market Эмилия Дадонайте сказала, что такие магазины ориентируются на быстрого потребителя: "На такого, который, вернувшись домой, не хочет идти в магазин, хочет что-то приготовить и замечает, что в холодильнике чего-то не хватает. Он открывает приложение и делает заказ. Другие компании на таких потребителей не рассчитаны. Наш клиент – тот, которому чего-то не хватает на ужин, скажем, сметаны к цеппелинам или сыра к макаронам. Ради одного товара он не пойдет в магазин, так он экономит свое время".

Главная цель Bolt Market – доставлять клиентам в радиусе 2 км товары в течение 15 минут.

Пока в городе действует один магазин, доставка в радиусе 4 км бесплатная. Если заказчик находится дальше, то за каждый дополнительный километр 1 евро. Когда магазинов будет больше, бесплатной будет доставка в радиусе 2 км. Минимальная сумма заказа 5 евро.

Магазины Bolt Market работают в Вильнюсе с 7 ч. утра до 2 ч. ночи, а в пятницу-субботу круглосуточно.

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Delfi Plius Parengė Agnė Keizikienė

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