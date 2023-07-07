В Литве по сравнению с другими странами Балтии цены на топливо снизились наиболее значительно

По данным ЛАЭ, на прошлой неделе средние цены на бензин выросли в Германии и Латвии (на 0,2 проц. и 0,6 проц. соответственно), снизились в Польше и Литве (на 1,1 проц. и 1,2 проц. соответственно), а в Эстонии средняя цена не изменилась. Для сравнения, средняя цена на бензин в Эстонии составляет 1,70 евро/л, что на 0,21 евро/л выше, чем в Литве, а средняя цена на бензин в Польше составляет 1,45 евро/л.

Средние цены на дизельное топливо за неделю выросли в Латвии (0,1 проц.), снизились в Германии, Польше и Литве (на 0,2 проц., 0,8 проц. и 0,9 проц. соответственно), а в Эстонии средняя цена не изменилась. В нашей стране средняя цена на дизельное топливо сейчас составляет 1,35 евро/л, что на 0,08 евро/л меньше, чем средняя цена на это топливо в Латвии, и все еще меньше, чем средняя цена в Польше, которая составляет 1,39 евро/л.