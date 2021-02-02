Агроном компании Йонас Валявичюс сказал, что в теплицах выращивают растения из саженцев, которые привозят по заказу, сама компания семена не проращивает.

Андреявас сказал, что в этом году первый урожай огурцов в теплицах планируют собрать в середине февраля.

На вопрос, чем продукция Agrošiltnamiai отличается от привозной - польской, голландской, испанской, он сказал: "Мы не используем пестициды, только биологическую защиту. Все процессы у нас автоматизированы (...). Собранную продукцию мы сразу же отправляем в магазины, поэтому она поступает туда свежей".

Директор пока не прогнозирует, какой будет цена свежих овощей.