В Литве планируется создать склад резерва медицинских средств стоимостью 97 млн евро

Канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене отмечает, что с этого года склады резерва медицинских средств ЕС создаются не только в Литве, но и в Чехии, Франции, Финляндии, Португалии, Польше и Румынии.

„Всего на это выделено 690 млн евро, из которых 97 млн выделено Литве. (…) Такое доверие, проявленное Европейской Комиссией к возможностям Литвы реализовать этот проект стратегического значения, является большой ответственностью перед всем ЕС и исключительной возможностью для дальнейшего усиления управления кризисами и угрозами не только в ЕС, но и в Литве, для более тесного сотрудничества с партнерами в ЕС“, - сказала Ю. Гребенковене.