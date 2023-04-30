В Литве - отрицательная цена на электроэнергию: колебания на рынке продолжаются

На бирже Nord Pool в ценовых зонах Литвы, Латвии и Эстонии средняя почасовая цена сделок на сутки вперед для воскресенья (14-16 часов) колеблется от минус 92 до минус 8 центов за мегаватт-час (или -0,092/ -0,008 цента за киловатт-час).

Однако в воскресенье цена подскакивает до 12 центов за кВтч, поэтому среднесуточная цена составляет 4,3 цента за кВтч.

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Инфографика - цена на электроэнергию 30 апреля:

Эксперт по энергетике Мартинас Нагявичюс рассказал Delfi, что отрицательные цены обычно возникают, когда на рынке есть устройства, которые не останавливают производство даже по очень низким ценам, как правило, атомные или угольные электростанции. Производителям выгоднее заплатить, чем останавливать электростанцию.

По словам М. Нагявичюса, отрицательные цены не означают, что сами потребители электроэнергии будут платить за использование электроэнергии, но им это все равно выгодно.

"Если есть отрицательные цены, потребление электроэнергии должно быть максимально перенесено на этот момент: это означает, что если у вас есть электромобиль, не заряжать его в любое время", — прокомментировал М. Нагявичюс, президент Литовской Конфедерация возобновляемых источников энергии.

Отрицательные цены в воскресенье будут не только в странах Балтии, но и в Финляндии, Швеции и Германии.

А в Нидерландах цена упадет до минус 99 евро за МВтч (-9,9 цента за кВтч) в определенные часы.

Среднемесячная оптовая цена в Литве в апреле составляет 6,73 цента за кВтч. Электричество было дешевле в мае 2021 года - 5,04 цента за кВтч.

В последнее время в Литве участились случаи, когда цены колеблются около нуля центов, например, 22 апреля цена на электроэнергию три часа подряд составляла 0,0 центов за кВтч.

А последняя отрицательная цена в Литве была зафиксирована четыре месяца назад, 31 декабря прошлого года, когда цена на электроэнергию упала до -0,004 цента за кВтч.

Цены со знаком минус в Балтийском регионе были и раньше. 5 апреля 2021 года (Пасха) электричество в странах Балтии стоило -0,14 цента за кВтч. 6 июля 2020 года почасовая цена в странах Балтии составляла -0,009 цента за кВтч.